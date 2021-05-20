Доярка избила сожителя кочергой под Шахуньей

Мужчина тоже работает дояром в той же компании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Под Шахуньей женщина избила гражданского супруга кочергой по голове. Инцидент произошел в деревне Малиновка, сообщает источник «Комсомольской правды» - Нижний Новгород» в правоохранительных органах.

Ссора между 48-летним мужчиной и его 38-летней сожительницей вспыхнула в конце марта 2021 года. Разъяренная женщина схватила кочергу и несколько раз ударила возлюбленного по голове. Позднее судебно-медицинская экспертиза установила, что этими действиями потерпевшему был причинен «легкий вред» здоровью.

Ранее оба фигуранта судимы не были. Они трудоустроены – мужчина работает дояром, а женщина оператором машинного доения в одной и той же компании.

Подозреваемая была отпущена под подписку о невыезде. За совершенное преступление злоумышленнице может грозить лишение свободы сроком до двух лет либо обязательные работы на срок до 360 часов.