ИПФ РАН и Мининский университет разработали совместную образовательную программу. Фото: предоставлено пресс-службой Мининского университета.

Институт прикладной физики РАН и Мининский университет разработали образовательную программу по подготовке учителей физики и математики. Об этом сообщает пресс-служба Мининского университета. Цель сотрудничества заключается в том, чтобы повысить качество подготовки учителей физики и математики в Нижегородской области.

- Для меня лично очень важно, чтобы Мининский университет выпускал преподавателей естественно-научных дисциплин самого высокого уровня. И первым шагом стало подписание договора с ИПФ РАН о совместной образовательной программе, - отметил и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков. – В реализации этой программы будут принимать участие и преподаватели Мининского университета, и специалисты РАН.

- Институт прикладной физики – давний партнер Мининского университета в области образования. Первый сетевой договор наших организаций был подписан еще пять лет назад. И вот, имея определенный опыт, мы выходим на новый этап, - прокомментировал в свою очередь член-корреспондент РАН Владимир Кочаровский.

В рамках разработанной образовательной программы формат обучения будущих учителей-физиков будет значительно модернизирован – например, студенты Мининского университета смогут слушать лекции научных сотрудников и работать в экспериментальных лабораториях Института.

- Мы также планируем организовать поездки студентов в астрономические центры и обсерватории России. А еще одним направлением станет работа со школьниками, - рассказал Виктор Сдобняков.

Вместе с тем, студенты будут вовлечены в научно-просветительскую работу, в том числе со школьниками и учителями, которую ведут сотрудники Института.

- ИПФ РАН готов предложить помощь в квалификационной оценке деятельности педагогов, уже работающих в школах и вузах. Это поможет ликвидировать тот провал в образовании и в подготовке кадров физико-математических дисциплин, который возник в начале века и существенно сказывается, в том числе, и на деятельности Российской академии наук, - подчеркнул член-корреспондент РАН Владимир Кочаровский.