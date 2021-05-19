Создал чат «Биомусор»: В Нижнем Новгороде подросток напугал одноклассников «шуткой» о массовом убийстве детей в Казани

Создателя чата допросили в присутствии матери и социального педагога. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вся страна до сих пор не может отойти после трагедии в Казани, где 11 мая 2021 года произошло массовое убийство в школе. Напомним, около 9:30 утра на пороге учебного заведения появился 19-летний Ильназ Галявиев с дробовиком в руках. В результате погибли девять человек – семь школьников и две учительницы. Еще 23 человека получили ранения, многие все еще находятся в тяжелом состоянии. Однако, несмотря на весь ужас случившегося, у Галявиева нашлись и поклонники. Девочки 12-13 лет стали восхищаться красотой парня. А мальчики – угрожать продолжить его дело. Один из таких случаев произошел на днях в Нижнем Новгороде.

- В отдел полиции поступило заявление директора школы на улице Чугунова в Нижнем Новгороде, которая сообщила, что ученики школы в мессенджере «Телеграм» создали группу в поддержку Ильназа Галявиева. На место был направлен патруль ППГ, сотрудники ПДН и другие оперативники. Создатель чата был задержан. Оказалось, что это 13-летний ученик седьмого класса Альфред К. (имя изменено – прим. ред.), - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» источник в правоохранительных органах.

Сотрудники спецслужб провели обыск и в квартире подростка. У него изъяли системный блок, USB модем, роутер и смартфон. Самого же школьника опросили в присутствии матери и социального педагога. Семиклассник рассказал, что накануне увидел в соцсети «ТикТок» новость о массовом убийстве детей в Казани, после чего он создал в мессенджере «Телеграм» чат под названием «Биомусор», в который пригласил около 20 учеников своего класса.

Затем он написал в эту группу 13 сообщений, в том числе скинул фотографии Ильназа Галявиева. Но одноклассники идею не оценили и стали крайне негативно высказываться в сторону подростка. Уже через десять минут после создания группа была удалена.

- Альфред К. пояснил, что создал эту группу только в качестве шутки, а реальных планов и целей совершений противоправных действий у него не было, - добавил источник в правоохранительных органах.

Напомним, 12 мая Советский районный суд Казани поддержал ходатайство следствия и отправил 19-летнего Ильназа Галявиева под арест на два месяца - до 11 июля. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Убийство» часть 2. За стрельбу и взрыв в школе №175 ему грозит пожизненное заключение.

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