«Машинка у меня теперь есть»: Владимир Кристовский исполнил свою детскую мечту. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Солист группы Uma2rman Владимир Кристовский удивил поклонников трогательным семейным видео. На кадрах, снятых возле особняка певца, его супруга, маленький сынишка – и невероятно красивая детская машинка. Оказалось, что именно о такой сам музыкант мечтал в детстве.

- Когда я был маленьким, я мечтал о двух вещах: вот о такой машинке и чтобы в меня влюбилась Мальвина, - признался певец. - Девочка с голубыми волосами из фильма «Буратино», помните?... Лишь бы только Мальвина обожала меня одного, как пел Пьеро.Вот исполнил свою детскую мечту. Машинка у меня теперь есть.

Солист Uma2rman поделился трогательным семейным видео. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Напомним, ранее Владимир Кристовский подробно рассказывал про свое детство. По его словам, он выжил только благодаря маме.

- Как я родился, не помню (смеется). Но мама рассказывала, что в роддоме меня простудили, и я тяжело заболел. Врачи поставили диагноз - воспаление легких. Сказали, что нужно колоть антибиотики. Мать не дала! Тогда врачи пригрозили, что я умру. Дали мне то ли два, то ли три дня. Я спал стоя, то есть меня ставили к подушке, потому что в другом положении я задыхался. И мама все время находилась рядом. В общем, я выжил на радость родителям и еще некоторым людям. Теперь у меня все в порядке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Кристовский: «Я выжил на радость родителям»

Солист Uma2rman рассказал «Комсомолке» о детских мечтах, зависти к брату и желании переехать в Нижний Новгород (подробности)