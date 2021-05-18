Мининский университет и Сбер подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Фото: предоставлено пресс-службой Мининского университета.

Соглашение о стратегическом партнерстве заключено между Мининским университетом и Сбербанком – его подписали управляющий Головным отделением по Нижегородской области Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Сергей Алимов и и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Цель соглашения заключается в том, чтобы совместно реализовывать различные образовательные и научно-исследовательские проекты, а также проекты и программы Сбера, направленные на повышение эффективности деятельности учебного заведения. Кроме того, стороны договорились о взаимодействии в области образования, науки, разработки и реализации профессиональных образовательных программ.

- Компетенции нашего вуза и Сбера позволяют нам развивать отношения сразу в нескольких стратегически важных направлениях. И наши студенты, конечно, заинтересованы в том, чтобы пройти практику, а потом и трудоустроиться в одну из крупнейших компаний страны с высокой репутацией. Кроме того, нам интересны программы и проекты Сбера, направленные на повышение эффективности – в частности, мы реализуем проект «Эффективный университет», - рассказал и.о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков.

- Сбер активно вовлечен в развитие сферы образования, и наше соглашение с Мининским университетом преследует далеко идущие стратегические цели, - отметил управляющий Нижегородским ГОСБ Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк Сергей Алимов.