Ограждение в старинном стиле восстановят на Кремлевском бульваре в Нижнем Новгороде

Реконструкция Кремлевского бульвара в Нижнем Новгороде. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

На Кремлевском бульваре в Нижнем Новгороде планируют восстановить историческое ограждение – оно будет представлять собой белые столбики и металлические пролеты между ними. Об этом рассказал управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга во вторник, 18 мая 2021 года.

Сейчас на бульваре ведется реконструкция двух участков – от Кладовой до Коромысловой башни и от Коромысловой до Тайницкой. Кроме того, будет создан новый участок бульвара, который пройдет от Зачатьевской башни к Чкаловской лестнице – то есть весь кремль можно будет обойти снаружи.

Реконструкция Кремлевского бульвара в Нижнем Новгороде. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

На данный момент на Кремлевском бульваре выполнены подготовительные работы – сделана отмостка у стен кремля, проведено электричество, установлены системы автополива, началась укладка плитки. Кстати, вдоль променада будут организованы также специальные дорожки с тактильной плиткой для маломобильных граждан.

Реконструкция Кремлевского бульвара в Нижнем Новгороде. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Кроме того, на склоне будет организован технологический проезд, способный выдерживать даже очень тяжелую технику, но выглядящий издалека, как обычный газон. Секрет – в специальной брусчатке газонного типа, наподобие той, что используется для экопарковок.

Реконструкция Кремлевского бульвара в Нижнем Новгороде. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

- При реконструкции бульвара мы сохранили все существующее озеленение – сейчас все деревья и кустарники распустились, с ними все в порядке. Но планируется высадить дополнительно еще восемь деревьев и почти 2,5 тысячи кустарников. Это будут соответствующие нашей полосе растения: березы, липы, ели, а также селекционные сорта сирени, - рассказал директор по благоустройству территории кремля Юрий Бортников.

Реконструкция Кремлевского бульвара в Нижнем Новгороде. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Планируется, что реконструкция Кремлевского бульвара должна быть завершена к 30 июля 2021 года. На работы выделено 100 миллионов рублей.