Сын нижегородского генерала, устроивший массовое ДТП на улице Горького, проведет 8 лет в колонии

Виктор Пильганов осужден за смертельное ДТП на улице Горького. Фото: СОЦСЕТИ

Виктор Пильганов, устроивший смертельное ДТП на улице Горького в Нижнем Новгороде, проведет в колонии 8 лет и 1 месяц. Суд вынес ему приговор еще в январе, но он обжаловал это решение, однако апелляцию проиграл.

«Нижегородский областной суд признал законным приговор районного суда в отношении нижегородца. Суд апелляционной инстанции не только согласился с квалификацией действий осужденного, но и с назначенным ему наказанием», - сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Напомним, страшная авария произошла 7 декабря 2019 года на улице Горького. Там недалеко от театра юного зрителя была сбита группа школьников вместе с сопровождающими их взрослыми. В результате ДТП девять детей и два учителя были госпитализированы. Мама одной из учениц скончалась в реанимации.

Был совершен наезд на группу школьников, идущих в театр. Фото: СОЦСЕТИ

«Тойота», которой управлял виновник аварии, принадлежала бывшему генерал-майору юстиции Александру Пильганову, однако за рулем в момент ДТП находился не он, а его 43-летний сын Виктор Пильганов, лишенный прав за пьяную езду. Кстати, после аварии он также отказался от медицинского освидетельствования.

Было возбуждено уголовное дело, и в январе 2021 года суд вынес ему приговор в виде 8 лет 1 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев. Самого генерала Александра Пильганова оштрафовали за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему при себе документов на право управления им.

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