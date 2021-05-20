Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 мая 2021 года: в 21 районе области новых заражений не выявлено вовсе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 01:00 20 мая 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 116 385 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 137 новых случаев заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 98 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 111 573 жителя Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 3 447 человек, ещё шестнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Примечательно, что в 21 районе области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика зараженных по коронавирусу на 20 мая Фото: Яндекс

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (12 372 человека) и Ленинский (7 692 человека) районы, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (3 659 человек).

Напомним, что 1 июня в регионе стартует диспансеризация нижегородцев, перенесших COVID-19.

Напомним, что в настоящее время прививку от коронавируса в Нижегородской области сделали более 312,5 тысяч человек.

- Вакцины у нас предостаточно, все мы видим, что происходит в Москве и Санкт-Петербурге, очень важно не допустить третьей волны в нашем регионе. Всех еще раз призываю к вакцинации, - ранее сообщал Давид Мелик-Гусейнов.

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