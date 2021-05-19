«Увезла самовольно»: В минздраве объяснили, почему кстовской пенсионерке пришлось самой везти на каталке мужа-инвалида

Женщина сама пыталась доставить до дома своего мужа-инвалида в соседнее село. Фото: СОЦСЕТИ

Настоящий скандал разразился в городе Кстово Нижегородской области. Накануне прохожие увидели, как по улице вдоль дороги шла женщина с больничной каталкой, на которой лежал беспомощный мужчина.

«Мы встретили эту пару, когда они по жаре 40 градусов направлялись из Кстовской ЦРБ домой в село Великий Враг! «Скорая» привезла мужчину в больницу, госпитализировать его не стали, а обратно медики не развозят!», - рассказали в соцсетях очевидцы произошедшего.

Пенсионерка рассказала, что ее муж – лежачий больной и что после того, как им отказали в госпитализации, нужно было как-то добираться домой.

«Они [персонал больницы – прим.] сказали, скорая помощь не берется отвозить. Мол, мы больных обратно не отвозим, вызывайте такси, платную перевозку. Но это из Нижнего, и стоит 3500 - откуда у нас, пенсионеров, такие деньги?», - сетует женщина.

Короткое видео, которое сняли прохожие, попало в соцсети, и к решению проблемы тут же подключились министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов и главный врач Кстовской ЦРБ Александр Цопов. Министр дал указание больнице провести внутреннюю проверку, посмотреть данные с видеокамер и журналов, чтобы понять, «как имущество больницы попало за пределы территории».

«Дал задание срочно проверить, почему не предложили социальное такси - перевозку. Лежачих больных на обычном такси нельзя перевозить. Если было нарушение, виновные будут наказаны», - заявил чиновник.

Вскоре главный врач больницы отчитался о результатах проведенного служебного расследования. По словам Александра Цопова, пациент поступил в приемный покой Кстовской ЦРБ 18 мая с жалобами на повышение температуры.

«Больной был осмотрен врачом инфекционистом и врачом-урологом по поводу сопутствующей патологии, выполнена КТ легких. Показаний к госпитализации на момент осмотра не было. Сам пациент и сопровождавшая его супруга на госпитализации не настаивали», - рассказал главврач.

По его словам, больному никто в транспортировке домой не отказывал, а вовсе наоборот.

«Больной ожидал машину скорой помощи - распоряжение отвезти больного на «скорой» отдала заместитель главного врача. Сопровождавшая пациента женщина просила «побыть на свежем воздухе», затем, когда сотрудники отвлеклись на доставленного тяжелого больного, самовольно увезла каталку с больным. Через калитку у поликлиники они покинули территорию больницы, проехали около 100 метров. Медицинские документы пациента остались в приемном покое. Сотрудники звонили ей по телефону, искали, нашли не сразу», - пояснил главврач больницы Александр Цопов.

Женщину и ее мужа в итоге подвез кто-то из неравнодушных местных жителей - мужчина помог перенести инвалида в машину и довез их прямо до дома.

Сейчас этот инцидент горячо обсуждают в соцсетях. Общественность разволновалась: а ну как несчастную женщину привлекут за «угон» казенного имущества? Мало того, что пришлось по жаре тащить эту каталку на себе, так теперь еще и с законом проблемы могут быть.

Однако в региональном минздраве нас поспешили на этот счет успокоить.

«Каталку вернули, никакого преследования женщины не будет. По ее словам, она вчера сильно переволновалась, отсюда и неожиданные действия», - пояснили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

Кроме того, главврач Кстовской ЦРБ Александр Цопов извинился за сложившуюся ситуацию и даже лично посетил пенсионеров.

«Администрация Кстовской ЦРБ приносит свои глубочайшие извинения за произошедший инцидент. Сегодня утром я сам лично посетил пациента на дому. Сожалея о неприятном инциденте, я еще раз обращаюсь к нашим пациентам и их родным: если возникают вопросы, на которые, как вам кажется, не дает ответ медперсонал, который рядом, либо возникают ситуации, требующие моего вмешательства, вмешательства кого-то из моих заместителей, пожалуйста, обращайтесь! Мы всегда открыты к общению и готовы помочь», - сказал Александр Цопов.

А что же социальное такси?

В Нижегородской области существует социальное такси для транспортировки маломобильных граждан. Воспользоваться его услугами могут инвалиды (в том числе инвалиды-колясочники), а также пожилые люди старше 70 лет, которые не могут самостоятельно передвигаться.

Социальное такси необходимо заказывать заранее - не позднее, чем за один рабочий день до планируемой поездки. Однако услуга эта платная.

«Стоимость транспортной услуги определяется в расчете на 1 км пробега и 1 час простоя транспортного средства. Тарифы на предоставление транспортной услуги утверждаются руководителем учреждения, на базе которого функционирует «Социальное такси», - говорится на сайте службы.

То есть получается, что в экстренной ситуации социальное такси - не выход. Но как же добираться лежачим больным обратно домой в случае отказа от госпитализации? По факту, как нам сообщили в минздраве, в подобных ситуациях сотрудники больницы идут на встречу и отправляют пациента домой на машине скорой помощи.