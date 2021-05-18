Росгвардейцы рассказали, как искали пропавшего 6-летнего мальчика в Нижнем Новгороде. ФОТО: Управление Росгвардии по Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде почти целые сутки искали 6-летнего ребенка, пропавшего с детской площадки. К его поискам накануне подключились и волонтеры, и местные жители, и сотрудники правоохранительных органов. Однако отыскать мальчика смогли именно росгвардейцы.

- Во время патрулирования Сормовского района сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили информацию о том, что днем в центре города с детской площадки пропал шестилетний ребенок, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области. - Последний раз его видели вместе с неизвестным мужчиной.

Все патрули Росгвардии были ориентированы на поиск. В результате, уже поздно ночью сотрудники Росгвардии обнаружили пропавшего мальчика на улице Свободы в Сормовском районе.

- Рядом с ним в этот момент находился мужчина, - говорится в сообщении. - Гражданин и ребенок переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, 6-летний Артем В. пропал в Нижнем Новгороде в понедельник, 17 мая. Это произошло на улице Гоголя, в самом центре города.

- В 10 утра он отпросился гулять один на площадку, - рассказала мама ребенка волонтерам. – Когда в 11 часов он все еще не вернулся, я пошла его искать.

Однако поиски не увенчались успехом, и ближе к вечеру мать обратилась в полицию. Когда в ходе розыскной операции начали проверять камеры видеонаблюдения, то увидели, что ребенок ушел с неизвестным мужчиной.