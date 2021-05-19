Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 мая 2021 года: более 312,5 тысяч нижегородцев уже сделали прививку от коронавируса
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
По данным на 01:00 19 мая 2021 года, только за последние сутки в регионе было выявлено 135 новых случаев заражения COVID-19. Так, общее число нижегородцев, зараженных коронавирусной инфекцией, достигло 116 248 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Согласно информации, число новых выздоровевших пациентов в области за последние сутки составило 93 человек. С начала пандемии коронавирус побороли уже 111 475 жителей Нижегородской области.
К сожалению, количество смертей в регионе увеличилось до 3 431 — за последние сутки умерло ещё девять нижегородцев.
Примечательно, что в 24 районах области новых заражений не выявлено вовсе.
Статистика зараженных по коронавирусу на 19 мая
Фото: Яндекс
В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему в Автозаводском (12 363 человека) и Ленинском (7 691 человек) районах, а наименьшее количество заболевших отмечено в Нижегородском районе (3 651 человек).
Напомним, что в настоящее время прививку от коронавируса в Нижегородской области сделали более 312,5 тысяч человек.
Также мы сообщали, что сразу три дополнительных пункта вакцинации отроется в Нижнем Новгороде – в Канавинском и Сормовском районах.
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