Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 19 мая 2021 года: более 312,5 тысяч нижегородцев уже сделали прививку от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По данным на 01:00 19 мая 2021 года, только за последние сутки в регионе было выявлено 135 новых случаев заражения COVID-19. Так, общее число нижегородцев, зараженных коронавирусной инфекцией, достигло 116 248 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Согласно информации, число новых выздоровевших пациентов в области за последние сутки составило 93 человек. С начала пандемии коронавирус побороли уже 111 475 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе увеличилось до 3 431 — за последние сутки умерло ещё девять нижегородцев.

Примечательно, что в 24 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

Статистика зараженных по коронавирусу на 19 мая Фото: Яндекс

В Нижнем Новгород больше всего болеют по-прежнему в Автозаводском (12 363 человека) и Ленинском (7 691 человек) районах, а наименьшее количество заболевших отмечено в Нижегородском районе (3 651 человек).

Напомним, что в настоящее время прививку от коронавируса в Нижегородской области сделали более 312,5 тысяч человек.

Также мы сообщали, что сразу три дополнительных пункта вакцинации отроется в Нижнем Новгороде – в Канавинском и Сормовском районах.

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