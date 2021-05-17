Началось голосование за главных исторических героев Нижнего Новгорода. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде 13 мая стартовало интернет-голосование «Имя Нижнего», приуроченное к 800-летию города. В ходе проекта нижегородцам предстоит выбрать главных героев в истории столицы Приволжья. Данный проект организован министерством культуры Нижегородской области, «Центром 800» и Нижегородским государственным историко-архитектурным музеем-заповедником (НГИАМЗ).

- Каждому городу известность приносят люди, которые в нем родились, жили и работали. 800-летие - отличный повод обратить внимание на историю Нижнего, - уверен губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Благодаря проекту «Имя Нижнего» мы хотим рассказать нижегородцам о героях, чьи имена несправедливо забыты или не в должной степени известны.

Чтобы сформировать итоговый список для голосования, организаторы привлекли больше 20 экспертов из разных областей, в том числе представителей СМИ, бизнеса, культуры и науки. В результате был сформирован список из 30 имен, среди которых нижегородцам предстоит выбрать «Имя Нижнего».

КОНКРЕТНО

Как выбрать «Имя Нижнего»?

С 13 мая по 12 июня на сайте name.nizhny800.ru нижегородцы смогут прочитать биографии главных героев и отдать свой голос за одного из них. Проголосовать можно только один раз и за одно имя. 12 июня 2021 года организаторы подведут итоги голосования и выберут 9 новых главных героев города, которые войдут в историю юбилейного года и станут частью праздничной программы 800-летия.