На Ольгинской развязке начали асфальтировать виадук

Так сейчас выглядит Ольгинская развязка сверху. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На транспортной развязке в деревне Ольгино начали асфальтировать виадук. Сам путепровод готов на 98%: осталось уложить верхний слой покрытия, установить перила и барьерное ограждение. Об этом сообщает главное управление автомобильных дорог Нижегородской области.

«На сегодняшний день обустройство дорожной одежды там выполнено на 40%. Помимо асфальтирования проезжей части, на транспортной развязке продолжается возведение насыпи земляного полотна, прокладка ливневой канализации, установка шумозащитных экранов», - пояснили в ведомстве.

Напомним, строительство транспортной развязки в деревне Ольгино началось в мае 2020 года - это самый крупный объект в Нижегородской области, реализующийся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На сегодняшний день готовность объекта составляет 64%.

Движение здесь должны открыть в августе 2021 года. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Согласно контракту, развязка должна быть введена в эксплуатацию в октябре 2021 года, однако по поручению губернатора Глеба Никитина движение здесь будет открыто к 800-летию города, то есть уже в августе.

«Ежедневно на объекте работают 70-90 человек и 20-25 единиц техники, что соответствует планируемым показателям и достаточно для обеспечения требуемых темпов», - сообщил руководитель ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» Леонид Самухин.

Ну а пока Ольгино остается «горячей точкой» на карте автомобильных пробок Нижнего Новгорода: ежедневно здесь стоят в заторах жители Новинок и близлежащих коттеджных поселков, а в выходные, когда все устремляются за город, пробка на выезд из города растягивается на несколько километров.