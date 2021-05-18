Партнер олигарха Тимченко будет выращивать коноплю в Нижегородской области

Коноплеводство будут развивать в Нижегородской области. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коноплеводство в Нижегородской области получит новый импульс развития. Это станет возможным благодаря пришедшему в регион инвестору – давнему партнеру российского олигарха Геннадия Тимченко Вадиму Гуринову. Принадлежащее ему ООО «Технологии переработки технической конопли» (НПТК) вошло в состав ООО «Нижегородские волокна конопли» с долей 27,46%. Об этом «Комсомолке» сообщили в агропромышленном холдинге «АФГ Националь», топ-менеджерам которого принадлежит конопляный бизнес в Поволжье.

Согласно выписке из Единого госреестра юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы, «НПТК» вошла в состав «НВК» в начале мая. Подробности сделки нам сообщить отказались, но известно, что номинальная стоимость доли в рублях составила 21 млн 968 тысяч рублей. Всего в компании «Нижегородские волокна конопли» семь участников, в числе которых супруга Дмитрия Аржанова (того самого арестованного владельца «ТНС Энерго») Юлия Аржанова (ей принадлежит доля в размере 47,5%), а также его близкие друзья и партнеры София Афанасьева (доля 17,5%) и Борис Щуров (доля 7,5%).

«Развитие российского производства, идеи для бизнеса на базе отечественного АПК сегодня имеют высокую инвестиционную привлекательность. Поддержка со стороны государства, создание условий для развития в этой сфере повышает эффективность и рентабельность проектов. Потенциал и перспективы – основные предпосылки для диверсификации инвестиций в этом направлении», - прокомментировал генеральный директор компании «Технологии переработки технической конопли» Дмитрий Егоров.

ООО «НВК» занимается выращиванием технической конопли в Нижегородской области с 2018 года. Посевные площади располагаются в Пильнинском районе – здесь же идет строительство крупнейшего в стране завода по переработке технической конопли.

«Технология позволяет перерабатывать практически беспыльно до 5 тонн соломы технической конопли (тресты) в час и получать конопляную щепу (костру), а также тонкое волокно. Затем тонкое волокно с помощью отечественной ударно-волновой технологии перерабатывается в котонин – пеньку с закостренностью менее 1%. Это первый в России промышленный проект по созданию котонина из конопли – материла, который по своим потребительским свойствам превосходит лен и аналогичен хлопку», - пояснили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Свойства технической конопли позволяют использовать продукты ее переработки в производстве строительных материалов, в автомобильной, текстильной, бумажной, пищевой промышленности и других отраслях. Из различных компонентов технической конопли производят более тысячи видов продукции. Она является альтернативным хлопку сырьем для тканей и нитратов целлюлозы, альтернативным нефти и углю сырьем для биокомпозитов, альтернативным древесине сырьем для стройматериалов и целлюлозы.

«Основной производственный этап – выращивание продукции необходимого качества для дальнейшей переработки - успешно пройден. В нашем случае интерес представляет высокоэластичное сырье для получения котонина и короткого волокна. Продукция предприятия успешно прошла производственные тестирования, и мы готовы запустить переработку на собственной базе», - сообщил генеральный директор ООО «Нижегородские волокна конопли» Андрей Полякин.

К слову, производство планировалось запустить еще в 2019 году, но из-за финансовых проблем оно до сих пор так и не было налажено.

Между тем в агрохолдинге «Националь» называют коноплеводство перспективным и «крайне недооцененным» сегментом.

«Успешная реализация позволит развивать это направление в других регионах, создать конкурентный рынок с высоким экспортным потенциалом, а также сырьевую базу для производства ряда товарных групп внутри страны, укрепив ее позиции с точки зрения национальной безопасности», - подчеркнули в компании.

СПРАВКА «КП»

Техническая конопля (Cannabis sativa L subsp. sativa) – особый вид каннабиса, который не обладает психотропным воздействием на организм в силу пониженного содержания в соцветиях растения тетрагидроканнабинола (ТГК). В технической конопле содержание ТГК не превышает 0,1%, в то время как в наркотической эта цифра варьируется от 10% до 30%.