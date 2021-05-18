График отключения горячей воды 2021 в Нижнем Новгороде. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Грядет летняя пора, а это значит, что не за горами плановые отключения горячей воды. Но если в прошлом году из-за пандемии и самоизоляции профилактические работы были перенесены на неопределенный срок, то этим летом нижегородцам все-таки придется перейти на тазики и кастрюльки. Но спешим Вас обрадовать: воду будут отключать не на две недели, как раньше, а в основном всего на несколько дней: где-то на два дня, где-то на девять, и лишь по некоторым адресам – на 12. Это связано с сокращением сроков проведения плановых профилактических работ на котельных в рамках ремонтной кампании. «Комсомолка» публикует график отключения горячей воды в Нижнем Новгороде в 2021 году.

«По регламенту профилактические работы на источниках теплоснабжения ежегодно стартуют сразу после окончания отопительного сезона. В этом году отопительный сезон в Нижнем Новгороде официально завершился 11 мая. Традиционно максимальное количество котельных будет выводиться на работы по подготовке к отопительному сезону в июне-июле», - рассказали в компании «Теплоэнерго».

Данная организация обслуживает 112 котельных, охватывая 2/3 территории Нижнего Новгорода в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах. Если Вы проживаете в одном из указанных районов, и Ваш дом находится на балансе «Теплоэнерго», проверить сроки отключения горячей воды можно здесь.

Что касается Автозаводского района, то в нем, как и в части Ленинского района, за горячую воду отвечает «Волгаэнергосбыт». С графиком отключения горячей воды "Волгаэнергосбыта" можно ознакомиться здесь.