Пропавший в Нижегородской области 6-летний мальчик найден погибшим

Мальчика всю ночь искали волонтеры. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Утро 13 мая 2021 года в Нижегородской области началось с трагической новости – пропавший накануне шестилетний Ваня В. найден погибшим. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда «Волонтер».

- Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким мальчика, - написали волонтеры.

- По предварительным данным, Ваня В. утонул в реке, - уточнила в беседе с «Комсомольской правдой» - Нижний Новгород» инфорг отряда Анастасия Саечникова.

Напомним, Ваня В. ушел гулять на реку Узола в Городецком районе возле деревни Воловое в среду, 12 мая 2021 года, и не вернулся домой. Родные забили тревогу и обратились к волонтерам и в полицию.

К сожалению, это не первая в этом году гибель маленьких детей на воде. 21 апреля в селе Кержемок в пруду утонули две двоюродные сестренки – одной из них было шесть лет, другой семь. Как выяснилось потом, девочки просто хотели покататься на плоту, но тот перевернулся.