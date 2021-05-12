Где посмотреть финал Кубка России в Нижнем Новгороде 12 мая 2021: бары, рестораны, фан-зоны

Где посмотреть финал кубка России по футболу в Нижнем Новгороде Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Месяц назад стало известно место проведения решающего матча финала кубка России по футболу сезона 2020/2021 - по результатам жеребьевки им стал стадион в Нижнем Новгороде, а билеты на матч были раскуплены, только поступив в продажу. Где посмотреть финал кубка России по футболу в Нижнем Новгороде, если нет возможности посетить стадион, расскажет «Комсомолка».

Фан-зона, площадь Минина и Пожарского

Для просмотра финала турнира на площади Минина и Пожарского будет организована фан-зона, на которой Нижнего Новгорода и гости города смогут посмотреть матч на большом экране 12 мая с 18:00. Основная часть футбольных болельщиков собирается смотреть финал именно здесь, в фан-зоне.

Бар «Fidel», ул. Алексеевская 15

Любители пива и молодежной обстановки смогут не только продегустировать ассортимент бара «Fidel», но и увидеть финал матча по футболу и насладиться игрой.

Паб «Harat’s pub», ул. Рождественская 26

На улице Рождественской болельщиков ждёт настоящий ирландский паб. Здесь, в настоящей атмосфере деревянного «состаренного» интерьера, крафтовых напитков и вкусной кухни, футбольные болельщики смогут посмотреть трансляцию матча.

Ресторан «Дружкова кружка», ул. Большая Покровская, д. 35

Маленький чешский ресторан на Большой Покровской также будет ждать любителей футбола и чешского пива. Ресторан с настоящей европейской находится в самом центре города, в его стенах царит приятная «чешская» атмосфера, которая подходит для семейного времяпрепровождения.

Кальянная «Кайф», ул. Ванеева 183

Провести вечер в приятной обстановке и посмотреть трансляцию матча также можно будет в кальянной на улице Ванеева. Здесь футбольным фанатам помимо табака предлагают широкий выбор напитков, закусок, полноценных блюд, а также настольные и видеоигры.

Ресторан и гриль-бар «Butch&Dutch», ул. Южный бульвар 2А, ул. Нижневолжская набережная 21

Баварская кухня, блюда на гриле, просторная летняя веранда с видом на набережную города, интерьер в готическом стиле и 14 сортов пива – все это могут предложить помимо трансляции на своих экранах финала матча по футболу в ресторане «Butch&Dutch».

Спорт-бар «Пенальти», ул. Маршала Голованова 23 А

Настоящий спортивный бар с демократичными ценами и простой и вкусной едой и пивом будет ждать в своих стенах всех желающих посмотреть финальный матч кубка России по футболу и полностью погрузиться в шумную футбольную атмосферу, так как главным элементом интерьера спорт-бара является фанатская атрибутика.