Первые концерты пройдут в «Ракушке» в Александровском саду уже в июле 2021 года

Благоустройство Александровского сада завершено на 48%. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Благоустройство Александровского сада, приуроченное к 800-летию Нижнего Новгорода, выполнено уже на 48%. По словам представителя подрядной организации Сергея Емельянова, уже в ближайшее время рабочие должны приступить к укладке фундамента под «Ракушку» - уличную сцену наподобие той, что была здесь еще в советские времена.

- Завтра-послезавтра стартуют работы по устройству фундамента под «Ракушку». На объекте ежедневно работают по 68 человек, пять экскаваторов и несколько самосвалов, - рассказал журналистам Сергей Емельянов, добавив, что самым сложным этапом работы является прокол и подведение воды к «Ракушке» и к чайной.

В парке появится новая дорожно-тропиночная сеть. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Кроме того, сейчас в Александровском саду ведется подготовка к укладке клинкерного кирпича на прогулочные дорожки и прокладка кабеля для сетей освещения.

Директор Института развития городской среды Нижегородской области Дарья Шорина отметила, что обновленный Александровский сад станет отнюдь не только летним местом притяжения нижегородцев.

Ежедневно на объекте трудятся 68 рабочих. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

- Мероприятия здесь можно будет проводить в любой сезон, здесь будет вся необходимая инфраструктура. У «Ракушки» появятся ряды и небольшое пространство, на котором можно будет размещать активности. А в будние дни «Ракушку» можно будет использовать для занятий театральных и музыкальных школ и кружков, - рассказала Дарья Шорина.

Кроме «Ракушки», в Александровском саду появится новая дорожно-тропиночная сеть с террасами и арками, а также отдельная зона для занятий спортом. Планируется, что все работы должны быть завершены в срок до 1 июля 2021 года, и сразу же после открытия в «Ракушке» должны состояться первые летние концерты.