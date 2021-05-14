80-метровый карстовый провал образовался под Нижним Новгородом. ФОТО: ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Сегодня, 14 мая, в Лукояновском районе региона образовался очередной крупный карстовый провал. Мы рады сообщить, что никто не пострадал и даже не понёс ущерба. Данными о случившемся поделились в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В ведомстве известили, что сообщение о карстовом провале поступило сегодня по адресу: Лукояновский район, в 1,5 километра от села Нехорошево. Прибывшие на место сотрудники МЧС установили, что провал на сельскохозяйственном поле по площади составил около 80 квадратных метров и пять метров в глубину. Пострадавших при этом чудом не обнаружилось. Более того, провал даже не представляет угрозы ближайшим жилым домам.

Место происшествия оцеплено.

— Пожарно-спасательные подразделения никаких работ не проводили, — уточнили в ведомстве.

Напомним, не так давно, 24 апреля, в деревне Караулово Нижегородской области два дома разорвало пополам. Снятые с воздуха кадры карстового провала были по-настоящему апокалиптичны. Примечательно, что жильцы пострадавших домов тогда также остались невредимы.

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