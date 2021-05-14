Три новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде появятся три новые специальные выделенные полосы для общественного транспорта: автобусов, маршруток и троллейбусов. Эти изменения предусматривает программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2019-2030 годы. Тему создания в городе новых выделенных полос общественного транспорта осветил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём Instagram (@yuriy_shalabaev).

Он выделил три причины, обуславливающие необходимость изменений дорожно-транспортной системы:

- нижегородцы хотят быстрее, комфортнее и безопаснее перемещаться по городу;

- загруженность транспортных потоков;

- риски ДТП.

Из этого глава города вынес основные задачи, поставленные в поисках решения тех проблем, которые он перечислил. В их число, к примеру, вошли:

- собрать обратную связь у нижегородцев;

- проанализировать участки, где необходимы выделенные полосы;

- обратиться к Минтрансу региона и предложить установить дополнительные камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД.

И в заключение, конечно же, Юрий Шалабаев определил решение проблемы – "организация на трёх участках улично-дорожной сети города специальных полос для движения маршрутных транспортных средств".

Участки, на которых организуют выделенные полосы в Нижнем Новгороде:

- на Окском съезде (в направлении в верхнюю часть города от начала подъёма до улицы Студенческой);

- на улице Советской (от улицы Марата до Канавинского моста);

- на проспекте Гагарина (от улицы Медицинской до улицы Студенческой в направлении центра города).

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