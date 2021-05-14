Три новые выделенные полосы для общественного транспорта появятся в Нижнем Новгороде
Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
В Нижнем Новгороде появятся три новые специальные выделенные полосы для общественного транспорта: автобусов, маршруток и троллейбусов. Эти изменения предусматривает программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города на 2019-2030 годы. Тему создания в городе новых выделенных полос общественного транспорта осветил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своём Instagram (@yuriy_shalabaev).
Он выделил три причины, обуславливающие необходимость изменений дорожно-транспортной системы:
- нижегородцы хотят быстрее, комфортнее и безопаснее перемещаться по городу;
- загруженность транспортных потоков;
- риски ДТП.
Из этого глава города вынес основные задачи, поставленные в поисках решения тех проблем, которые он перечислил. В их число, к примеру, вошли:
- собрать обратную связь у нижегородцев;
- проанализировать участки, где необходимы выделенные полосы;
- обратиться к Минтрансу региона и предложить установить дополнительные камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД.
И в заключение, конечно же, Юрий Шалабаев определил решение проблемы – "организация на трёх участках улично-дорожной сети города специальных полос для движения маршрутных транспортных средств".
Участки, на которых организуют выделенные полосы в Нижнем Новгороде:
- на Окском съезде (в направлении в верхнюю часть города от начала подъёма до улицы Студенческой);
- на улице Советской (от улицы Марата до Канавинского моста);
- на проспекте Гагарина (от улицы Медицинской до улицы Студенческой в направлении центра города).
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