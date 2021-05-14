Новорождённые медвежата зоопарка "Лимпопо" в Нижнем Новгороде впервые вышли на прогулку. ФОТО: Виктор Элиан

На днях три родившихся совсем недавно медвежонка в нижегородском зоопарке "Лимпопо" вышли на свою первую прогулку! Разумеется, под пристальным наблюдением своей мамы Ляли. Подробностями этого нового этапа в жизни малышей с нами поделились представители зоопарка. Более того, в первой прогулке медвежат сопроводил фотограф, благодаря чему теперь мы имеем эти умилительные кадры.

Выходить на первую прогулку медвежата опасались, но интерес к окружающему миру взял верх. ФОТО: Виктор Элиан

– Наша Ляля стала мамой зимой, пока находилась в зимней спячке, – рассказали в "Лимпопо". – Рожают бурые медведицы именно в январе-феврале, во время зимней спячки. Чтобы обеспечить малышам и маме максимальный комфорт и покой, поначалу мы держали эту радостную новость в секрете, чтобы малыши спокойно окрепли, подросли и были готовы ко встрече с внешним миром.

Мама-медведица Ляля оберегала своих малышей от лишнего внимания посетителей зоопарка. ФОТО: Виктор Элиан

Стоит отметить, представители зоопарка, как и всегда, отзываются о своих подопечных с такими теплом и заботой и так искренне пекутся об их благополучии, что это согревает и наши души тоже.

Всего малышей трое – две девочки и один мальчик. ФОТО: Виктор Элиан

В Лимпопо рассказали: малышей трое – две девочки и один мальчик.

– На свою первую прогулку они выходили с большой осторожностью и опаской. При первом же резком звуке малыши прятались обратно в берлогу, – с улыбкой ответили сотрудники зоопарка. – Хотя, конечно же, интерес брал своё и они, немного переждав в берлоге, снова выходили на улицу.

Поначалу рождение медвежат держали в секрете, чтобы дать им окрепнуть и подрасти. ФОТО: Виктор Элиан

Сейчас медвежонку и его сестрёнкам, как и всем малышам, очень интересно изучать мир вокруг себя.

При любом резком звуки медвежата прятались обратно в берлогу. ФОТО: Виктор Элиан

– Они всё обнюхивают, изучают игрушки, находящиеся в вольере, уже предпринимают попытки взобраться в бассейн. Мама Ляля их очень оберегает, в частности, отгоняет их от бассейна, не давая забраться внутрь, закрывает собой, если чувствует излишнее внимание со стороны посетителей, – добавили представители "Лимпопо".

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