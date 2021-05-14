Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 14 мая 2021 года: 107 жителей региона выписали за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 123 случая новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 115,5 тысячи человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 115 588.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 110 959 человек. За последние сутки выписали 107 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 15 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 3 359 жителей региона. Рейтинг заболеваемости в области сохраняется прежним – больше всего заражений выявили в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, ранее мы рассказывали, что нижегородцы смогут вакцинироваться повторно в ТЦ. Но исключить перенаправления в поликлинику всё же нельзя.

Кроме того, 7 мая в Нижегородский регион поступило свыше 50 тысяч доз вакцины от COVID-19. А именно вакцины "Спутник-V".

Отметим, что кампания по прививанию идёт активно и не приостанавливалась даже в майские праздники. По информации от 7 мая, в Нижегородской области привились уже 290 тысяч жителей.

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