В Нижнем Новгороде назовут победителей конкурса «Топ 100 Красивые люди». Фото: СОЦСЕТИ

Успешные бизнесмены, выдающиеся деятели искусства, авторы самых прорывных проектов – ровно 100 известных нижегородцев станут участниками знакового мероприятия «Топ 100 Красивые люди Нижнего Новгорода» (18+). Финал премии и награждение победителей состоится 22 мая в ДК имени Свердлова.

В программе мероприятия участников ожидает эксклюзивные световые инсталляции, торжественное награждение, выступление топовых артистов, подарки от партнеров, фуршет, чайная церемония и море приятного общения. Попасть на мероприятие можно по приглашениям.

Награждение состоится 22 мая в ДК имени Свердлова.

В течение апреля и мая в группе конкурса проводилось голосование, которое определит победителей в 10 номинациях.

- Красота в общении

- Красота в достижениях

- Красота в экологии

- Красота в доброте

- Красивый бизнес

- Бьюти красота

- Красота в творчестве

- Красота в здоровье

- Красота в дизайне

- Изысканная красота