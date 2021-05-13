В Нижнем Новгороде назовут победителей конкурса «Топ 100 Красивые люди».
Фото: СОЦСЕТИ
Успешные бизнесмены, выдающиеся деятели искусства, авторы самых прорывных проектов – ровно 100 известных нижегородцев станут участниками знакового мероприятия «Топ 100 Красивые люди Нижнего Новгорода» (18+). Финал премии и награждение победителей состоится 22 мая в ДК имени Свердлова.
В программе мероприятия участников ожидает эксклюзивные световые инсталляции, торжественное награждение, выступление топовых артистов, подарки от партнеров, фуршет, чайная церемония и море приятного общения. Попасть на мероприятие можно по приглашениям.
Награждение состоится 22 мая в ДК имени Свердлова.
В течение апреля и мая в группе конкурса проводилось голосование, которое определит победителей в 10 номинациях.
- Красота в общении
- Красота в достижениях
- Красота в экологии
- Красота в доброте
- Красивый бизнес
- Бьюти красота
- Красота в творчестве
- Красота в здоровье
- Красота в дизайне
- Изысканная красота