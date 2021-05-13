Единые пластиковые карты и психологические тесты: Как изменится работа школ Нижнего Новгорода после трагедии в Казани

Единые пластиковые карты и психологические тесты: Как усилят меры безопасности в школах Нижнего Новгорода после трагедии в Казани Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После жуткой трагедии в Казани, где 19-летний парень застрелил двух учителей и семерых учеников, в школах Нижнего Новгорода решено усилить меры безопасности. Особое внимание будет уделено контролю доступа в учебные заведения.

- В прошлом году в 76 школах Нижнего Новгорода были установлены системы контроля и управления доступом, - рассказал заместитель главы городской администрации Леонид Стрельцов. – Для этого в образовательных учреждениях установлены турникеты, комплекты ограждений и приборы для соблюдения требований антитеррористической защищенности. В перспективе этот проект планируется распространить на все школы города.

Данный проект реализуется на базе сервиса «Карта жителя Нижегородской области». В перспективе единые пластиковые карты смогут выполнять несколько функций: пропуск в учебное заведение, талон на питание, транспортную карту и сервисы «Карты жителя Нижегородской области». Они будут оформляться как на учеников, так и на сотрудников учебных заведений.

- Этот проект решает сразу несколько важных задач, в первую очередь, – безопасности школьника, - отметил директор городского департамента цифровой трансформации Марат Фатхуллин. - У родителя появится личный кабинет, где он сможет видеть, в какое время его ребенок вошел в учебное заведение и когда покинул его. Кроме того, через этот личный кабинет он сможет контролировать питание школьника: ограничение вредных аллергенных продуктов, ввод лимита на траты в день и многое другое.

Одновременно с этим большое внимание будет уделяться и психологическому климату в школах.

- В образовательных организациях регулярно проводится социально-психологическое тестирование обучающихся, - напомнила министр образования Нижегородской области Ольга Петрова. - Его результаты позволяют определить детей «группы риска», в том числе склонных к агрессивному поведению, и организовать с ними соответствующую работу. Проверки действующих мер безопасности мы проводим регулярно, а теперь усилим контроль.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

100% школ Нижнего Новгорода оснащены «тревожными кнопками»

89% - системами видеонаблюдения

38% металлодетекторами