Какие дороги перекроют в Нижнем Новгороде 15-16 мая: список, объездные пути Фото: Иван МАКЕЕВ

В грядущие выходные 15-16 мая в Нижнем Новгороде будет перекрыт ряд дорог. Как пояснили в Центре организации дорожного движения города, перекрытия связаны с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. Мы подготовили для Вас список изменений движения в Нижнем Новгороде на субботу-воскресенье и вариантов объезда перекрытых участков, предложенных ЦОДД.

Движение транспорта будет ограничено:

- по проспекту Союзный напротив дома № 44 с 20:00 14 мая по 05:00 17 мая. Автобусы А3, А51, А24 и А71 будут курсировать по улицам Свободы, Большая Починковская, Бутырская, Старая Канава в обоих направлениях. Объезжать участок ремонта рекомендуется по этим же улицам. Другие варианты объезда: по улице Ефремова, переулку Пензенскому, улице Героя Сутырина, от улицы Свободы по улице Ногина с выездом на улицу Героя Сутырина.

Водителям следует помнить, что дороги на этих улицах узкие, в связи с чем возможны заторы.

Специалисты ЦОДД предлагают ознакомиться со схемой движения и заранее выбрать удобный маршрут:

Схема изменения движения по проспекту Союзный. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

- по улице Маршала Баграмяна между домами № 21к3 и 23к2 проспекта Гагарина с 18:00 14 мая до 06:00 17 мая. Улица будет сильно заужена, но двухстороннее движение сохранится. Подрядчик установит дополнительные знаки для указания приоритета проезда транспорта. Водителям необходимо помнить — напоминают в ЦОДД, — что преимущество движения имеют автомобили, следующие от проспекта Гагарина. Варианты объезда: по улице Героя Жидкова, особенно при движении со стороны ЖК "Маршал Град".

Специалисты ЦОДД предлагают ознакомиться со схемой движения и заранее выбрать удобный маршрут:

Схема изменения движения по улице Маршала Баграмяна. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

- по улице 50-летия Победы между домами № 15 и 24 с 18:00 14 мая до 08:00 17 мая. Автобусы А10, А51 А56, Т59, Т29 с проспекта Героев будут идти по улицам Просвещенской, Берёзовской и Гвардейцев с выездом на улицу 50-летия Победы. При движении в обратную сторону маршруты не изменятся. Объезжать участок ремонта рекомендуется по этим же улицам, а также можно проехать от улицы Берёзовской до улицы 50-летия Победы: по улицам Евгения Никонова, Страж Революции и Героя Безрукова, либо по улице Буревестника.

Специалисты ЦОДД предлагают ознакомиться со схемой движения и заранее выбрать удобный маршрут:

Схема изменения движения по улице 50-летия Победы. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

- по улице Героя Самочкина напротив дома № 29 с 20:00 14 мая до 06:00 17 мая. Автобус А19 будет курсировать от проспекта Ленина по улицам Дружбы и Снежной с выездом на улицу Героя Самочкина. Дополнительную остановку организуют около станции метро Заречная для удобства пассажиров. В обратном направлении маршрут автобуса не изменится. Объехать участок ремонта можно: от проспекта Ленина по улицам Энтузиастов, Дружбы, Снежной (в оба направления).

Специалисты ЦОДД предлагают ознакомиться со схемой движения и заранее выбрать удобный маршрут:

Схема изменения движения по улице Самочкина. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

В том числе из-за ремонта теплосетей движение ограничат с 18:00 14 мая до 06:00 17 мая по улице Центральной напротив дома № 188 по улице Александровская Слобода.

Схема изменения движения по улице Центральная. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Сотрудники центра призывают нижегородских автолюбителей сохранять предельную внимательность и следовать указаниям дорожных знаков.

Более подробно ознакомиться с изменениями схемы движения общественного транспорта можно на сайте ЦОДД: http://codd-nnov.ru/ .

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