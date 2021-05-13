Проверка слуха: На вокзале в Нижнем Новгороде задержали пенсионерку с пистолетом Джеймса Бонда

На вокзале в Нижнем Новгороде задержали пенсионерку с пистолетом Джеймса Бонда. ФОТО: Росгвардия.

Накануне целый ряд СМИ облетела шокирующая новость – на вокзале в Нижнем Новгороде задержали пенсионерку с пистолетом Джеймса Бонда. Дескать, марка его столь редкая, что некоторые экземпляры впору выставлять на аукцион. Как оказалось, пенсионерка на вокзале действительно была. Вот только был ли у нее пистолет – пока под вопросом.

- 9 мая на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде при прохождении досмотра была задержана 62-летняя женщина, - рассказали «Комсомолке» в Приволжском управлении МВД на транспорте. – При себе у нее был обнаружен предмет, похожий по своей конструкции на пистолет. Что это был за предмет – сейчас выясняет экспертиза. Если окажется, что у женщины действительно было при себе огнестрельное оружие, она будет привлечена к ответственности в соответствии с законодательством.

К слову, это не первый случай, когда пенсионерки обзаводятся оружием. К примеру, на Кубани 77-летняя бабушка применила пистолет Токарева, который хранила у себя на протяжении двадцати лет. Однако после многочисленных ссор с дальними родственниками она расправилась с ними. Сначала она убила 22-летнюю девушку, а потом – ее 60-летнего отца. Решением суда она была приговорена к 11 годам в колонии общего режима.