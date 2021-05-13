Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 13 мая 2021 года: за сутки в регионе заразился 121 человек Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

По данным на 01:00 13 мая 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 115 465 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 121 новый случай заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 95 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 110 852 жителя Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 3 344 человек, ещё одиннадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 13 мая Фото: Яндекс

Примечательно, что в 38 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (12 300 человек) и Ленинский (7 661 человек) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (3 629 человек).

Напомним, ранее министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что вторым компонентом вакцины можно привиться в ТЦ.

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