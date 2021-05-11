«Услышали хлопок и звуки сирены»: Отец пострадавшего при стрельбе школьника в Казани рассказал, как спасали детей

Отец пострадавшего при стрельбе школьника в Казани рассказал, как спасали детей. Фото: СОЦСЕТИ

Главной новостью сегодняшнего дня остается стрельба в школе № 175 в Казани, в результате которой погибли семь детей и одна учительница. Еще 21 человек, в том числе 18 детей, получили ранения и были госпитализированы. Среди них оказался и сын служителя местной мечети Рустама Хайруллина.

- Мой сын учится в третьем классе, сейчас он находится в реанимации, - рассказал «КП-Нижний Новгород» Рустам. – Ему уже сделали операцию, пока он спит. Рядом с ним находится мать, моя супруга. Сейчас надо собрать им вещи и отвезти. Надеемся, что с ним все будет хорошо!

По словам Рустама, он вместе с другими родителями одним из первых прибежал на место происшествия. В суматохе было очень трудно найти своих детей.

По словам Рустама, он вместе с другими родителями одним из первых прибежал на место происшествия. Фото: Евгения БУБЛИК

- У меня в этой школе учатся двое: старшему 14 лет, младшему – девять, - рассказывает Рустам. – Мечеть, где я служу, находится прямо рядом со школой. Мы сначала услышали холопок, потом звуки сирены. Сразу поняли, что что-то случилось и побежали туда. Мы помогали спасать, искали своих детей.

Все время операции Рустам находился рядом с сыном. По его словам, все родные и близкие ждут его скорейшего выздоровления.

- Он – обычный ребенок-третьеклассник, - рассказал Рустам о сыне. – Очень любит снимать ролики для интернета, играть в футбол с братьями, кататься на велосипеде. Надеюсь, что он скоро поправится и вернется к своим обычным делам.

Напомним, 11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев зашел в свою бывшую школу и устроил там стрельбу. Кроме того, в здании прогремел взрыв. В результате чего погибли семь детей – учащиеся восьмого класса, а также одна учительница. Пытавшиеся его остановить на вахте мужчина и женщина, которая позже скончалась, были ранены. Также пострадали еще один взрослый и 18 детей. Все они сейчас находятся в больнице. Самого стрелка задержали.

"Комсомолка" выражает свои соболезнования родным и близким погибших в результате этой трагедии.

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