«Я щас вам врежу!»: Очередная «вези меня, мразь» устроила истерику в нижегородском такси

Таксист написал на неадекватных пассажиров заявление в полицию. Фото: Никита СИМАКОВ

Новый скандал в такси в стиле нашумевшей «вези меня, мразь» произошел в Нижнем Новгороде – явно подвыпившая женщина устроила истерику из-за того, что таксист отказался везти сразу пятерых пассажиров. Видео инцидента выложил в социальные сети сам таксист Никита Симаков.

- Дело было так. Приехал ночью на заказ, ко мне в машину залезают двое детей и трое взрослых – то есть пять пассажиров. Я и так-то пятерых не повез бы, а тут еще 9 мая, кругом гаишники. Да тем более двое детей! Зачем мне все это? Я сказал: «Я вас не повезу». Я позвонил в службу поддержки, там сказали, что сейчас пришлют другую машину. Они сказали: «Нет, нам не надо другую машину, мы поедем на этой». И остались сидеть у меня в машине, - рассказал Никита Симаков.

Потом, видимо, поняв, что ехать таксист никуда не собирается, компания начала нецензурно выражаться, не стесняясь детей, и требовать у Никиты 500 рублей – якобы у них уже списались деньги за поездку.

- Верните нам деньги! Ваша, *****, машина обклеена рекламой, вы за это получаете бабки! Я щас по ***** вам разок врежу и все, *****, - орала женщина.

- 500 рублей я тоже не дал, и мы целый час сидели в автомобиле до приезда наряда полиции. А когда приехала полиция, они просто уехали на другом такси! Все, хэппи-энд, - резюмировал Никита Симаков.

Таксист рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород», что все же написал на неадекватных пассажиров заявление в полицию. Там ему пообещали обратиться за дополнительной информацией к агрегатору и выяснить данные скандалистов.

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