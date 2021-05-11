Аномальная жара ожидается в Нижнем Новгороде с 13 по 17 мая. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередной погодный сюрприз ожидает нижегородцев – в связи с аномальной жарой в Нижнем Новгороде объявлено экстренное предупреждение.

- По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в период с 13 по 17 мая в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-9 градусов выше нормы, - предупредили в МЧС. – В дневные часы столбики термометров будут подниматься до +23 градусов. В связи с этим увеличивается риск возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров.

К слову, нынешней весной природные пожары уже стали серьезной проблемой для Нижегородской области. В сравнении с прошлым годом число поджогов сухой травы выросло в десятки раз. При этом огонь подходил на довольно близкое расстояние к населенным пунктам. А в Вачском районе в результате такого пожара даже погиб местный житель.

- Из-за жары прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, - предупредили в региональном МЧС. – Также возможно распространение огня на населенные пункты, линии электропередач и связи. Кроме того, возможны ЧС, связанные с перевозкой опасных грузов, отключением электроэнергии в результате перегрева трансформаторных подстанций и нарушениями в работе железнодорожного транспорта в результате деформации железнодорожного полотна.

БДИ!

ГУ МЧС по Нижегородской области предупреждает:

- Не жгите мусор на своих садовых и дачных участках. Не сжигайте мусор вблизи леса и лесных насаждений. Не разводите костры в лесах.

- Не курите, не бросайте горящие спички, окурки, не вытряхивайте из курительных трубок горячую золу.

- Не оставляйте в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал. Не оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.

- При обнаружении природного пожара будьте внимательны и осторожны, незамедлительно вызовите пожарных.