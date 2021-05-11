«Парк Борского периода»: аниматор в костюме динозавра развлекал нижегородцев в гигантской пробке у моста

Динозавр развлекал нижегородцев в пробке у Борского моста. Фото: Твой Бор - Город Бор/vk.com

Под конец длинных майских праздников нижегородцам пришлось вспомнить, каково возвращаться с дач через жуткие пробки. Таких заторов в районе Борского моста не было уже давно.

- На Борском мосту авария и пробка ужасная, уже час стоим на месте, вообще не двигаемся, - написал в социальной сети ВКонтакте Умеджон Искандар.

Судя по скриншотам сервиса «Яндекс. Пробки», выложенным очевидцами, затор начинался от Кантаурово и продолжался до самого моста. Причем движение было прекращено полностью – многие даже заглушили автомобили. А кто-то решил развлечь автомобилистов в пробке и отправился гулять в костюме динозавра.

- Борский мост стоит так долго, что динозавры пошли, - написала Ирина Горчакова.

- Парк Борского периода, - метко назвали происходящее в группе «Твой Бор – Город Бор».

А причиной всему стало ДТП на самом мосту.

- На Борском мосту произошло ДТП, обошлось без пострадавших – только механические повреждения. Но пока прибыли сотрудники ГИБДД, пока убрали транспортные средства – прошло время, а машин, как и всегда в конце праздников или выходных, было очень много, поэтому и образовалась такая пробка, - рассказали «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе УГИБДД по Нижегородской области.