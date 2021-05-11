«Все нацепила, как сорока»: Ирина Пегова стала дизайнером ювелирных украшений

Ирина Пегова стала дизайнером ювелирных украшений. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Известная актриса Ирина Пегова теперь может с полной уверенностью называть себя и дизайнером ювелирных украшений – на днях она представила собственную коллекцию. Серьги-трансформеры, различные разновидности колец и колечек, кулоны – все это актриса не только сама придумала, но и стала одной из первых покупательниц.

- Лучше бы я сюда не приходила, - честно призналась актриса после посещения магазина, где продается ее коллекция. – Я очень трудно выбираю, глаза разбегаются – даром, что цветовая гамма огромная. Вот я нацепила все, как сорока. И не знаю, что в итоге взять. Вот у меня одна сережка с палочкой, а другая – без палочки.

На днях она продемонстрировала собственную коллекцию. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К слову, ранее актриса поразила всех своей постройневшей фигурой. На премьере фильма «Родные» она стала рекордсменом по количеству полученных комплиментов. Вместе со своим партнером по фильму Сергеем Буруновым она смотрелась невероятно органично.

- Ирина, какое у вас красивое кольцо, - обратили внимание репортеры на перстень на правой руке артистки на "том самом" пальце. - Это подарок?

- А какая разница? - ушла от темы Пегова (о своей личной жизни после развода с Дмитрием Орловым актриса не распространяется. - Ред.) и кокетливо улыбнулась: - Ну красивое ведь кольцо, согласитесь.

То, что вскоре актриса будет не только покупателем, но и дизайнером ювелирных украшений, тогда никто даже не мог представить.