Российские футболисты провели товарищеский матч с жителями Городца Фото: Мария СОРОКИНА

Футбольный трофей Кубок России побывал в городе Городец Нижегородской области 10 мая. В рамках трофи-тура мастера футбола Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов и Андрей Каряка провели товарищеский матч с жителями города мастеров.

У этого поединка не было четких правил – сторона хозяев могла делать неограниченное количество замен, выпускать на поле игроков разного возраста и даже собаку. Первые два гола забил Егор Титов, затем отметился Динияр Билялетдинов. Жители Городца долго не могли открыть счет, но выполнив ряд удачных замен начали активно атаковать ворота звездных гостей. Итоговый счет - 3:3. Последний гол был забит за секунду до окончания матча.

После игры горожане не упустили возможность – взяли автографы и сфотографировались со своими кумирами. После этого для игроков провели экскурсию.

Комментатор Виктор Гусев присутствовал в качестве посла Кубка России. Он рассказал, что не раз бывал в Нижнем Новгороде, даже в то время, когда он звался город Горький. При этом город мастеров Гусев посетил впервые.

Российские футболисты провели товарищеский матч с жителями Городца Фото: Мария СОРОКИНА

«Приятно осознавать – в РФС наконец поняли, что каким бы ни был зрелищным финал Кубка России, нужно сделать куда больше. Нужно обрамлять такими акциями с болельщиками, делать красивую историю вокруг самого футбола. Мне очень по душе такой подход», - отметил Гусев.

Марина Фелистович и ее супруг Геннадий взяли автографы у всех футболистов. Как рассказала жительница Городца, никто в городе не ожидал визита футболистов – это стало приятным сюрпризом.

«Кубковый матч пройдет 12 мая. Болеть будем за «Локомотив». Вообще, мы болеем за красивый футбол и талантливых игроков. Надеемся все это увидеть на финале, – добавил Геннадий.

Позднее кубок вернулся в областной центр, где его провезли на судне «Валдай» и выставили в ТЦ «Седьмое небо», где все желающие смогли его сфотографировать и взять автографы у футболистов.