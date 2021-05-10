Известные российские футболисты привезли Кубок России в Нижний Новгород 10 мая 2021

Российские футболисты привезли Кубок России в Нижний Новгород Фото: Мария СОРОКИНА

Известные российские футболисты Егор Титов, Андрей Каряка, Дмитрий Аленичев и спортивный комментатор Виктор Гусев привезли Кубок России в Нижний Новгород 10 мая 2021 года.

Самолёт с кубком приземлился в Стригино в первой половине дня. В помещении аэропорта их встречали талисманы 800-летия Нижнего Новгорода дятел Гор и олененок Нино, болельщики и журналисты. Игроки сфотографировались с кубком, с фанатами и щедро раздали автографы. После этого спортивный трофей аккуратно погрузили в «Волгу» и повезли в город Городец.

В «городе мастеров» кубок пробудет недолго. Ближе к вечеру его отправят в тур по Оке и Волге на судне «Валдай». В 18:30 жители областного центра смогут прийти в ТЦ «Седьмое небо» и принять участие в автограф-сессии.

11 мая мероприятия продолжатся – в 12:45 на стадионе «Северный» футболисты проведут мастер-класс для 16 команд-участниц «Кожаного мяча» и сыграют товарищеский матч против ста детей. А в 19:00 состоится Public talk с послами финала Бетсити Кубка России.