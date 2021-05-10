«Засекретила сама природа»: Салют в честь Дня Победы прошел в Нижнем Новгороде

Салют в Нижнем Новгороде. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

День Победы 2021 по традиции завершился в Нижнем Новгороде салютом. Однако в этом году из-за противопандемийных ограничений его время и место были строго засекречены – чтобы люди не собирались толпами смотреть фейерверк. Но нижегородцы все равно отправились вечером на прогулки, пытаясь подкараулить яркое зрелище.

Салют в Нижнем Новгороде. Фото: Кирилл МАРТЫНОВ

В итоге время и место оказались вполне предсказуемыми – залпы начали запускать с баржи, стоявшей на якоре в районе слияния Волги и Оки ровно в 10 часов вечера. Поэтому наилучший вид открывался с Нижневолжской набережной, набережной Федоровского или Стрелки. Но шоу немного омрачила погода – примерно за час до салюта над реками начал сгущаться туман.

Салют в Нижнем Новгороде. Фото: Кирилл МАРТЫНОВ

- Этот салют засекретила даже сама природа! – переговаривались между собой горожане в ожидании фейерверка.

Зрелище, тем не менее, получилось весьма ярким. А клубы тумана даже добавили ему свою изюминку.