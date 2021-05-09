Битком набитая набережная Федоровского и люди на крышах: как посмотреть Парад Победы простому нижегородцу

Найти точку, с которой виден Парад - целый квест. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Как журналист, я конечно, имела право на аккредитацию на Парад Победы. И собиралась было ее оформить. Но там требовался свежий ПЦР-тест, а отдавать за него свои кровные при наличии сертификата о прохождении полного курса вакцинации и зашкаливающего количества антител показалось мне довольно-таки обидно. Да и интереснее показалось пройти этот путь на общих основаниях.

Что ж, этот квест действительно оказался весьма увлекательным. Утром, в начале десятого, я пришла на набережную Федоровского, где уже начали собираться зрители. Все спуски уже были перегорожены – где-то поставили ограждения, а где-то и так было не пройти из-за благоустройства. Но кто ищет, тот всегда найдет. Отдельные группки людей спускались по Сергиевскому оврагу – за ними устремилась и я.

Без кордонов можно спуститься только по оврагам. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Но на подходах к Рождественской стало ясно, что туда так просто не попасть – кругом тоже стояли ограждения, а полицейские бдительно следили, чтобы никто не проник через них. Между тем, до начала парада оставалось уже совсем немного времени – нужно было срочно найти хоть какую-то видовую точку. На долю секунды мне показалось, что успех близок – передо мной была крыша, на которую буквально ничего не стоило залезть. Но с нее можно было разглядеть лишь крохотный кусочек Нижневолжской набережной – совсем не то, что нужно для фотографий и видео. И я отправилась дальше.

Первая крыша оказалась неудачной по обзору. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Возле Рождественской церкви мелькнула мысль попроситься на колокольню – сейчас ведь еще идет Светлая Седмица, а по традициям русской православной церкви в это время позвонить в колокола может любой желающий. Я бы обошлась и без звона – мне бы хватило просто подъема на колокольню! Но куда идти, к кому обращаться? Кто знает, сколько на это все ушло бы времени, а его оставалось уже считанные минуты. Зато по лесенке у церкви удалось спуститься на Рождественскую – там почему-то не стояли полицейские.

С площади Маркина тоже ничего не разглядеть. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

Правда, толку от этого оказалось мало. Близ площади Маркина тоже стояли кордоны, а за деревьями и машинами разглядеть Парад было почти невозможно. Тогда я вспомнила про еще одну доступную крышу неподалеку. На удивление, она оказалась пуста, но уже минут через десять там тоже стали собираться люди – даже с маленькими детьми! Но главное – оттуда открывался вид хотя бы на часть площади перед Речным вокзалом, где уже начинали маршировать солдаты.

Набережная Федоровского заполнена зрителями. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

А еще оттуда была хорошо видна набережная Федоровского, вся усыпанная зрителями. И, судя по толпе, о социальной дистанции там не шло и речи. И какой смысл был не пускать людей на Нижневолжскую, где при желании можно было бы куда свободнее рассредоточиться вдоль всей набережной?

Лучше всего было видно воздушное шоу. Фото: Ольга КУРЕНКОВА

В следующем году, пожалуй, приеду на парад в шесть утра, пока еще не будет ограждений. Хотя, конечно, хочется верить, что в следующем году мы уже забудем про все эти ограничения, как про страшный сон.