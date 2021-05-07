Северный олененок появился на свет в зоопарке "Лимпопо". Фото: пресс-служба зоопарка

Северный олененок родился в нижегородском зоопарке «Лимпопо» в ночь с 5 на 6 мая 2021 года. Радостное событие произошло в семье самки по имени Морошка.

- Все прошло хорошо, наша Морошка уже опытная мама, и никакой дополнительной помощи ветеринаров ей не потребовалось. Что касается малыша, это мальчик! И, как и положено мальчишке, он очень активный и озорной, - рассказал генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Несмотря на совсем юный возраст, олененок уже вовсю играет. А в свободное от игр время предпочитает более привычные для всех новорожденных занятия – спать и есть.

Мама Морошка буквально не отходит от новорожденного. Фото: пресс-служба зоопарка "Лимпопо"

- Пока он питается только маминым молоком, а взрослую пищу начнет пробовать через несколько месяцев, - рассказали в пресс-службе зоопарка.

Олениха Морошка тоже чувствует себя хорошо. Новоиспеченная мать буквально не отходит от малыша. А чтобы ей и малышу было спокойнее, остальные члены семейства, в том числе папа Яхонт, пока находятся в соседнем вольере.

СПРАВКА «КП»

Северный олень – это парнокопытное млекопитающее семейства оленевых. Гон у северных оленей обычно происходит в октябре-ноябре. Беременность у самки длится в среднем около 225 дней, после чего на свет появляется один олененок.