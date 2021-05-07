Это какой-то «Пункт назначения»: Неуправляемая фура пронеслась по улице в Нижнем Новгороде

ДТП произошло на улице Июльских дней. Фото: скриншот видео Дмитрия Садкова

Чудом обошлось без жертв ДТП в Ленинском районе Нижнего Новгорода – неуправляемая фура вылетела на встречную полосу и проехала по тротуару на улице Июльских дней. Видео происшествия опубликовал в социальной сети очевидец Дмитрий Садков.

- Какой-то «Пункт назначения»! Это ужас! На Июльских днях неуправляемая фура, видимо, без тормозов, задела несколько машин и умчалась дальше на проспект Ленина, - такое сообщение появилось в группе «Нижний Новгород | БЕЗ ЦЕНЗУРЫ» в социальной сети ВКонтакте.

Автор видео рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород», как все случилось.

- Я увернулся от этой фуры, объехал «Мазду» и остановился, чтобы посмотреть, не пострадал ли кто и предложить запись с регистратора. А фура не остановилась, поехала дальше по проспекту Ленина в сторону Пролетарки. Из «Мазды» вышли четверо, с ними все в порядке, но пострадала машина. А потом я ехал обратно и видел, что фура стояла у «Муравья» - уж не знаю, остановили ее в итоге или водитель сам наконец остановился, - сообщил Дмитрий Садков.

Что именно случилось с фурой, пока выясняют госавтоинспекторы. А тем временем в комментариях многие хвалят водителя фуры за то, что он быстро сориентировался в сложной ситуации.

- Это было очень внезапно. Видно, что фурист делал всё возможное, чтобы никто не пострадал, - пишет Екатерина Царева.

- Вот это понимаю водитель-профессионал, избежал лобовых столкновений и старался унести свою фуру в сторону и тормозить об бордюры дороги. Вот таким водилам надо ставить респект и большое уважение, - оценил Артем Колесников.