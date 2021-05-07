«Помолодела на десять лет»: Наталья Водянова кардинально сменила имидж

Наталья Водянова выстригла челку и стала выглядеть гораздо моложе. Фото: Instagram.com

Не секрет, что именно весной многие представительницы прекрасного пола как никогда стремятся преобразиться и стать еще красивее. Вот и супермодель Наталья Водянова не осталась в стороне – красавица решила поэкспериментировать со своей внешностью и выстригла челку. Видео результата она показала в своем Instagram.

«У меня была сумасшедшая идея, но ты сказал «Давай!», - написала Наталья, обращаясь к автору своего нового образа, стилисту Лаурену Филиппону.

Он признался, что остался доволен результатом. Судя по эмоциональным возгласам и улыбке супермодели, ей также понравилась его работа.

Подписчики в комментариях отмечают, что с челкой 39-летняя Наталья стала выглядеть еще моложе.

«Как подросток!», «Помолодела на десять лет!», «Ну вообще ребенок!», «Девчонка!» - такими комментариями поклонники буквально завалили красавицу.

Также многие интернет-пользователи отметили, что с челкой Водянова стала похожа на британскую актрису Джейн Биркин. Действительно, что-то есть.

Напомним, в начале этого года Наталья Водянова осветлила волосы и вновь стала блондинкой – однако супермодель выбрала не «тотал блонд», а естественные осветленные пряди, будто выгоревшие не солнце.

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