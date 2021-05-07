Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 7 мая 2021 года: более 281 тысячи нижегородцев уже сделали прививку от коронавируса
Фото: Артем КИЛЬКИН
По данным на 01:00 7 мая 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 114 764 человека. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 117 новых случаев заражения.
Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 115 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 110 249 жителей Нижегородской области.
К сожалению, число умерших выросло до 3 256 человек, ещё девять нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.
Статистика зараженных по коронавирусу на 7 мая
Фото: Яндекс
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.
Напомним, что в настоящее время прививку от коронавируса в Нижегородской области сделали более 281 тысячи человек.
Ранее также стало известно, что в 2021 году выпускные в Нижнем Новгороде все же состоятся, но пройдут с некоторыми ограничениями.
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