Волонтеры «Единой России» вручили подарки ко Дню Победы нижегородским ветеранам

Автомобили «Победа» созданы на базе комфортного для пассажиров и водителя низкопольного автобуса «ГАЗель City». Фото: Кирилл МАРТЫНОВ

Перед Днем Победы «Единая Россия» проводит ставшую уже традиционной акцию «Подарок ветерану». Волонтеры, депутаты и активисты партии приезжают к ветеранам Великой Отечественной войны и вручают им цветы, подарки, продуктовые наборы. И, что особенно символично – в этом году в акции участвуют автомобили «Победа», выпущенные Горьковским автомобильным заводом.

- «Единая Россия» участвует во многих акциях, посвященных празднованию Дня Победы. Например, в этом году у нас состоялся «Диктант Победы», в нем приняли участие более 15 тысяч нижегородцев. И вот сейчас продолжается акция «Подарок ветерану», - рассказал руководитель исполнительного комитета регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Антонов.

Важны не только подарки. Важно, что волонтеры и активисты «Единой России», которые участвуют в этой акции, приходят к ветеранам, общаются с ними, спрашивают, какие существуют проблемы, нужна ли какая-либо помощь.

– Наши активисты поехали к ветеранам на автобусах, выпущенных под маркой «Победа». Символ «Победа», воплощенный в автомобилях ГАЗ - это неотъемлемая часть нашей истории, гордость Нижнего Новгорода и всей России. Очень важно, что и молодежь, и ветераны видят такое внимание со стороны Горьковского автозавода к историческому наследию нашей страны. Благодарю сотрудников и руководство ГАЗа за поддержку наших волонтерских акций, - отметил Алексей Антонов

Автомобили «Победа» созданы на базе комфортного для пассажиров и водителя низкопольного автобуса «ГАЗель City». Их выпуск ГАЗ планировал начать еще весной прошлого года – чтобы приурочить его к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но тут свои коррективы внесла пандемия. Тогда выпуск микроавтобусов «Победа» решено было отложить на август-октябрь 2020 года, чтобы обеспечить их участие в празднике в 2021 году.

- Мы должны отдавать дань уважения нашим ветеранам, которые дали нам возможность трудиться, растить детей, жить под мирным небом. И очень важно, чтобы историю этого подвига мы передавали из поколения в поколение. Поэтому мы выпустили микроавтобусы под легендарным названием «Победа». Эти автомобили имеют определенные отличительные особенности – они оснащены антивирусным оборудованием для защиты здоровья пассажиров, - отметил управляющий директор ГАЗа, директор дивизиона «Легкие коммерческие и легковые автомобили» «Группы ГАЗ» Андрей Софонов.

В этом году ГАЗ планирует продолжить выпуск микроавтобусов «Победа», они будут отличаться специальной комплектацией повышенной комфортности и «антивирусным» пакетом. При этом принципиальным решением «Группы ГАЗ» является сохранение «Победы» для будущего прорывного проекта компании.

Первыми ветеранами, к которым приехали волонтеры на «Победах», стали заслуженные автозаводцы Тамара Воронина и Иван Винокур.

Тамара Алексеевна Воронина начала работать на Горьковском автомобильном заводе в 14 лет – совсем еще девчонкой ей приходилось каждый день принимать и отправлять тяжелые детали двигателей военных самолетов. И все это – под звуки рвущихся снарядов, которые немцы сбрасывали на завод.

- Я трудилась на 466-м заводе, который был эвакуирован из Ленинграда и размещен на территории ГАЗа. На нем делали моторы для самолетов, а сами самолеты собирали в Сормове. Приходилось одновременно и учиться, и работать по 12 часов в день, а в дни учебы – по 8 часов. И каждый день, как по расписанию, немцы нас бомбили. Однажды разбомбили цех по соседству, было очень страшно. Но уже через два месяца все восстановили – заводу нельзя было прекращать работу, - вспоминает Тамара Алексеевна.

Ивану Каленниковичу Винокуру, к которому тоже приехали волонтеры, исполнился уже 101 год. Он родился на северо-западе Украины, в Ровенской области, которая до 1939 года входила в состав Польши. А в 1940 году, через год после прихода советской власти, отправился служить в Красную армию. Сначала – на Дальний Восток, потом, когда под Москвой развернулись ожесточенные бои – в Тверскую область. А в 1943 году он попал в Дзержинск на курсы танкистов. Но в то время прошли особенно яростные бомбежки Горьковского автозавода, и руки больше всего были нужны на предприятии. Иван Винокур занялся восстановлением железнодорожного подразделения автозавода – да так и остался на ГАЗе.

- Я всю жизнь в труде – наверное, поэтому и прожил так долго, - поделился с волонтерами и журналистами Иван Каленникович.

Председатель Совета ветеранов ГАЗа Владимир Свешников поблагодарил «Единую Россию» и руководство ГАЗа за поддержку ветеранов и признался, что был очень тронут, когда увидел бренд «Победа» на автомобилях ГАЗ.

- Увидеть наш символ на новых микроавтобусах – это очень трогательно. Это настоящий подарок ГАЗа ветеранам, к которым «Победа» сегодня приехала с подарками. Для меня и для всех автозаводцев это означает, что ГАЗ бережно поддерживает связь поколений людей и машин, которые на каждом этапе истории нашей страны являются героями своего времени, - подчеркнул Владимир Свешников.