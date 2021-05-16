Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 16 мая 2021 года: за сутки в регионе заразилось ещё 125 человек Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По данным на 01:00 16 мая 2021 года, за минувшие сутки на территории региона было выявлено 125 новых случаев заражения. Общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 115 839 человек.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 105 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 111 174 жителя Нижегородской области

К сожалению, число умерших выросло до 3 390 человек, ещё шестнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 16 мая Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает шестое место среди других регионов страны.

Приятной радостью стало то, что выпускные в Нижнем Новгороде в 2021 году всё же состоятся, но пройдут с некоторыми ограничениями. В частности, обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

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