"Наверняка её дед воевал": Наталью Бочкарёву раскритиковали за фото в военной форме Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Актриса театра и кино Наталья Бочкарёва поздравила подписчиков в своём Instagram с праздником Великой Победы, сопроводив добрые слова фотографией себя в военной форме. Но пост благодарности ветеранам, с посылом о том, как важно хранить память о подвиге народа, всё равно отозвался порцией негатива в адрес знаменитости. Определённая часть пользователей сочла образ Натальи на фото неуместным.

– Наталья, тут Вы больше похожи на девушку, которая сражалась на стороне Республиканцев во время Гражданской войны в Испании! – прокомментировала публикацию @marinaseriogina451.

– Тюремный надзиратель! – сравнила @tatyana.k2204.

– Не в тему вообще. Тут больше смахивает на то, что она выёживается. Взрослая женщина. Уверен, как минимум дед её воевал. Постыдилась бы, – высказался @kavvvkaz4.0.

– Причём тут ваше фото и День Победы? – возмутился @carteraus.

Не трудно догадаться, что в комментариях также всплыли и воспоминания людей о не самых лицеприятных эпизодах из жизни актрисы, связанных с наркотиками.

Но большая часть комментаторов всё же ответила поздравлениями и комплиментами по поводу той же самой военной формы. К примеру, @zyryanovp написал:

– Наталья, а вам идёт военная форма!

Напомним, актриса театра и кино не перестаёт периодически эпатировать публику пикантными нарядами.

Более того, Наталья Бочкарёва заявила, что "дело актёра – полностью обнажаться".

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