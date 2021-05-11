"Наверняка её дед воевал": Наталью Бочкарёву раскритиковали за фото в военной форме
Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Актриса театра и кино Наталья Бочкарёва поздравила подписчиков в своём Instagram с праздником Великой Победы, сопроводив добрые слова фотографией себя в военной форме. Но пост благодарности ветеранам, с посылом о том, как важно хранить память о подвиге народа, всё равно отозвался порцией негатива в адрес знаменитости. Определённая часть пользователей сочла образ Натальи на фото неуместным.
– Наталья, тут Вы больше похожи на девушку, которая сражалась на стороне Республиканцев во время Гражданской войны в Испании! – прокомментировала публикацию @marinaseriogina451.
– Тюремный надзиратель! – сравнила @tatyana.k2204.
– Не в тему вообще. Тут больше смахивает на то, что она выёживается. Взрослая женщина. Уверен, как минимум дед её воевал. Постыдилась бы, – высказался @kavvvkaz4.0.
– Причём тут ваше фото и День Победы? – возмутился @carteraus.
Не трудно догадаться, что в комментариях также всплыли и воспоминания людей о не самых лицеприятных эпизодах из жизни актрисы, связанных с наркотиками.
Но большая часть комментаторов всё же ответила поздравлениями и комплиментами по поводу той же самой военной формы. К примеру, @zyryanovp написал:
– Наталья, а вам идёт военная форма!
Напомним, актриса театра и кино не перестаёт периодически эпатировать публику пикантными нарядами.
Более того, Наталья Бочкарёва заявила, что "дело актёра – полностью обнажаться".
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