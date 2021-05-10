"Просто, тонко, гениально": Стрит-арт, посвящённый Великой Отечественной войне, появился в центре Нижнего Новгорода Фото: Инстаграм

Новый стрит-арт нижегородской художницы Елены Лисицы (@lena_lisitsa_n), посвящённый Великой Отечественной войне, появился в центре Нижнего Новгорода на стене ветхого дома по адресу: улица Обозная, 9. Об этом сама автор сообщила в своём Instagram.

Трагизм этой работы очень оценили нижегородцы. Фото: Инстаграм

"Когда ты вернёшься с войны?" – так, по всей видимости, называется композиция. Именно эти слова звучат теперь со стены одноэтажной постройки. Кроме них, в настоящем оконном проёме дома художница изобразила как будто бы обратную его сторону: пожилая женщина сидит у окна, смотрит вдаль и ждёт. Возможно, сына, возможно, мужа, брата, возможно, их всех. Картина глубоко пропитана трагизмом.

Увидеть стрит-арт можно на улице Обозная, 9. Фото: Инстаграм

"Тонко и печально", "Сколько боли, ожидания и одиночества. Спасибо за то, что вы делаете", "Так просто, тонко, трогательно и глубоко! Спасибо вам" – поддержали Елену пользователи в комментариях под фото.

– До мурашек... Страшно ждать... Ждать в неизвестности, – поделилась впечатлениями от увиденного директор Фонда помощи детям с РАС "Время РАСсвета" Екатерина Ферапонтова в stories своего Instagram-аккаунта (@ferapontova.ekaterina).

Екатерина Ферапонтова с сыном. Фото: Инстаграм

К своим словам женщина прикрепила фото, на котором она стоит с маленьким сыном у стены с новым стрит-артом.

Многие из уже увидевших работу Елены призывают других нижегородцев не упустить возможности её лицезреть:

– Посмотрите, пока и этот дом не снесли, – написала у себя в stories Александра (@alexxnika). Её обращение, как и слова некоторых других жителей Нижнего, Елена Лисица репостнула на свою страницу.

Нижегородцев призывают взглянуть на работу Елены лично. Фото: Инстаграм

– Похоже, это один из самых попадающих в точку проектов по ВОВ, – утвердил @gazon141.

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