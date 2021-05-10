Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 10 мая 2021 года: 100 жителей региона выписали за сутки Фото: Геннадий БИСЕНОВ

За прошедшие сутки в Нижегородском регионе зафиксировали 121 случай новых заражений коронавирусом среди жителей. Число заболевших в области превысило 115 тысяч человек – сейчас с подтверждённым диагнозом COVID-19 их 115 104.

При этом число выздоровевших растёт с каждым днём. На сегодня излечившихся в регионе 110 559 человек. За последние сутки выписали ровно 100 нижегородцев.

К сожалению, с болезнью за сутки не справились 17 человек. Суммарное число жертв COVID-19 от начала пандемии – 3 304 жителя региона. Рейтинг заболеваемости в области сохраняется прежним – больше всего заражений выявили в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области. Фото: Яндекс

Напомним, 7 мая в Нижегородский регион поступило свыше 50 тысяч доз вакцины от COVID-19. А именно вакцины "Спутник-V".

Кампания по прививанию ведётся активно и не приостанавливается даже в майские праздники. По информации от 7 мая, в Нижегородской области привились уже 290 тысяч жителей.

Ранее мы рассказывали, что в пунктах вакцинации от коронавируса дежурит более 200 нижегородских студентов-медиков.

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