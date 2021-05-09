«Сан Пабло Бургос» завоевал кубок Лиги Чемпионов по баскетболу на паркете Нижнего Новгорода

ФОТО: final8.nn-basket.ru

Перед стартовой четвертью на трибунах «Нагорного» был практически аншлаг – приехали болельщики обеих команд, пришло много нижегородцев. Первые два очка в этом поединке заработали игроки «Сан Пабло Бургос», они же сохранили преимущество к концу четверти. На старте второй десятиминутки сопернику удалось сравнять счет, а бросок Амата Мбае вывел «Каршияку» вперед. 4 очка преимущества - это тот максимум, который могла себе позволить турецкая команда в первой половине встречи. Соперник оперативно сравнял счет и к большому перерыву электронное табло показало 28:29.

В третьей четверти игроки «Сан Пабло Бургос»начали уходить в отрыв. В четвертой четверти турецкая команда пыталась удержать равный счет – 51:51, 53:53, 54:54, но после трехочкового броска в исполнении капитана испанцев Витора Бените команду из города Бургос уже было не остановить. Матч завершился победой испанцев.