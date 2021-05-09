Каршияка – Сан-Пабло Бургос 9 мая 2021: прямая онлайн-трансляция финального матча Финала восьми по баскетболу ФОТО: final8.nn-basket.ru

9 мая 2021 в Нижнем Новгороде пройдет главный матч Финала восьми Лиги чемпионов по баскетболу 2021 (0+). В финальном матче игр встретятся победители полуфиналов турецкий «Каршияка» и испанский «Сан-Пабло Бургос». По итогам этого матча будет назван победитель одного из главных спортивных мероприятий года.

Напомним, в Финале Восьми в Нижнем Новгороде встретились восемь сильнейших команд мира: «Нижний Новгород» (Россия), «Сан-Пабло Бургос», «Сарагоса», «Тенерифе» (все — Испания), «Каршияка» (Турция), «Нимбурк» (Чехия), «Хапоэль Холон» (Израиль), «Страсбур» (Франция). Нижегородцы в этом списке оказались впервые. Однако в первый же день игр выбыли из этой гонки.

К слову, ранее гендиректор Лиги Чемпионов Патрик Комнинос заявил, что создан специальный медицинский протокол, который позволит всем безопасно взаимодействовать. Так, например, исключена любая возможность контакта спортсменов с опасным вирусом. Условия проживания и передвижения спортсменов до стадиона четко регламентированы.