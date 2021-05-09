Парад Победы 2021 в Нижнем Новгороде стал самым масштабным в истории региона. ФОТО: Кирилл Мартынов

Сегодня, 9 мая 2021 года, на Нижневолжской набережной Нижнего Новгорода прошёл Парад Победы – самый масштабный военный парад в истории Нижегородской области. Глава региона Глеб Никитин поблагодарил участников шествия. Он также выразил благодарность ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла, присутствующим на торжественном мероприятии. Вместе с тем глава региона рассказал о неоценимом вкладе горьковчан в Великую Победу.

Глеб Никитин поблагодарил участников военного парада. ФОТО: Кирилл Мартынов

– Спасибо всем, кто готовился к Параду Победы, участвовал в его организации, помогал нам в реализации идей. Хотелось, чтобы парад отражал дух и Дня Победы, и 800-летия Нижнего Новгорода, – рассказал губернатор.

В том числе он подчеркнул, что в Параде Победы участвовали порядка 1300 человек и 90 единиц техники.

Нижний Новгород впервые встретил 9 Мая в статусе "Города трудовой доблести". ФОТО: Кирилл Мартынов

– Особенно приятным стало участие в параде легендарных Т-34 и газовской "полуторки". Без этой техники не было бы Великой Победы. Конечно, были представлены и самые современные образцы вооружения, в том числе впервые в Нижнем Новгороде показали образцы новейшей опытной военной техники ЦНИИ "Буревестник". Мы увидели, что сегодняшние предприятия достойно продолжают трудовые традиции горьковчан, – обозначил Глеб Никитин.

Парад Победы впервые прошёл на Нижневолжской набережной. ФОТО: Кирилл Мартынов

Напомним, парад впервые прошёл не на площади Минина, где его привыкли видеть нижегороцы, а на Нижневолжской набережной.

Авиационную часть парада составили вертолёт МИ-28 УБМ "Ночной охотник", самолёт МИГ-29 УБ, военно-транспортный самолет Росгвардии ИЛ-76; водную – 15 судов подразделений Главного управления МЧС России по Нижегородской области, Волжского управления Госморречнадзора, Главного управления МВД России по Нижегородской области, Нижегородского линейного управления МВД России на транспорте, Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области, завода "Красное Сормово".

В Параде Победы участвовали порядка 1300 человек и 90 единиц техники. ФОТО: Кирилл Мартынов

– Ещё раз убедились, что Нижневолжская набережная идеально подходит для проведения Парада Победы. Здесь объединяются три стихии – земля, вода и воздух, здесь можно продемонстрировать возможности всех родов войск, – прокомментировал глава региона.

Более того, Нижний Новгород впервые встретил 9 Мая в статусе "Города трудовой доблести".

– Каждый год Парад Победы оставляет неизгладимые впечатления, вызывает настоящий трепет в душе и отсылает нас к тем суровым дням, когда наши советские люди воевали на полях сражений, – сказал председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин. – Они не жалели своих сил и жизней. Отважные люди! Непоколебимая вера в единство народа и победу! Парад – это демонстрация силы и мощи русской армии. Это напоминание всем ныне живущим о том, как важно отстаивать историческую правду и сохранять мир, чтить и уважать ветеранов не только в День Победы, а каждый день. Мы говорим ветеранам огромное спасибо. Низкий вам поклон! История и Родина – наше самое великое достояние!

История и Родина – наше самое великое достояние! ФОТО: Кирилл Мартынов

В свою очередь, мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что для него 9 Мая – особенный день, как и для всех жителей России.

– Важно поддерживать память о том трагическом и героическом времени, – сказал глава города. – Ветеранов остаётся всё меньше, и наша задача — помнить уроки прошлого. Сегодня в Нижнем Новгороде прошёл самый масштабный парад из всех, что я помню. Прошла историческая техника – танк Т-34, который производился в Горьком, "полуторка", которая обеспечивала доставку продуктов в блокадный Ленинград. Была показана самая современная техника, в том числе авиационная, а также речной флот.

Кстати, "Комсомолка" также провела эксперимент: что могли увидеть нижегородцы на Параде Победы без аккредитации.

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