Глеб Никитин: "День Победы был и остаётся самым главным праздником нашей страны". ФОТО: Кирилл Мартынов

Сегодня, 9 Мая, глава Нижегородской области Глеб Никитин выступил перед началом Парада Победы в Нижнем Новгороде. Он обратился к его участникам:

— Сегодня мы испытываем волнующее, ни с чем не сравнимое чувство единения тысяч и тысяч людей. День Победы был и остаётся самым народным, самым любимым, самым главным праздником нашей страны, — сказал Глеб Сергеевич.

Губернатор поздравил и поблагодарил ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла, присутствующих на Параде Победы. ФОТО: Кирилл Мартынов

А также напомнил, что в 2020 году Указом Президента РФ Нижнему Новгороду было присвоено звание "Город трудовой доблести".

— Горжусь, что в этом году Нижний Новгород впервые проводит Парад Победы в статусе Города трудовой доблести. В годы войны у нас был создан уникальный военно-промышленный комплекс, позволивший наладить выпуск практически всех видов оборонной продукции. В выполнении военных заказов участвовали все промышленные предприятия области, — отметил губернатор.

Нижний Новгород отметил 76-ую годовщину Великой Победы. ФОТО: Кирилл Мартынов

За годы Великой Отечественной войны горьковчане передали фронту свыше 38 тысяч танков, бронемашин, самоходных установок, свыше 43 тысяч миномётов, свыше 16 тысяч самолётов и 27 тысяч подводных лодок, почти 110 тысяч автомашин, порядка 102 тысяч артиллерийских орудий, 1165 "Катюш", три бронепоезда и свыше 150 миллионов боеприпасов — всё это также выделил Глеб Никитин в своём обращении.

Нижний Новгород впервые встретил 9 Мая в статусе "Города трудовой доблести". ФОТО: Кирилл Мартынов

— В этот период Горьковская область поставила для нужд страны, Красной Армии и флота более миллиона тонн муки и крупы, почти полтора миллиона тонн хлеба, — добавил глава региона.

Глеб Никитин также рассказал о вкладе Нижегородской области в Победу. ФОТО: Кирилл Мартынов

В том числе, конечно, он поздравил и поблагодарил ветеранов-фронтовиков и тружеников тыла, присутствующих на параде:

— Прямо сейчас нижегородцы готовятся встретить восьмисотлетие родного города, стараются сделать Нижний Новгород лучше и краше. Всё это возможно только благодаря вам, дорогие ветераны. Ничего этого не было бы без вашей Великой Победы. Безмерная благодарность за ваш бессмертный подвиг! Вечная память героям и труженикам, погибшим в годы войны и ушедшим от нас уже после 9 мая 1945 года! Мы в неоплатном долгу перед всеми вами.

В 2021 году Парад Победы впервые провели на Нижневолжской небережной. ФОТО: Кирилл Мартынов

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