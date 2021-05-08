День Победы 2021 в Нижнем Новгороде: Прямая онлайн-трансляция праздничных мероприятий 9 мая 2021 года. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

9 мая 2021 отмечается один из самых главных праздников – День Победы 2021 в Нижнем Новгороде. В этом году, несмотря на сохраняющиеся ограничения по коронавирусу, в городе пройдет масса праздничных мероприятий. Самым главным среди них станет Парад Победы 2021 в Нижнем Новгороде. В этом году, вопреки традициям, он пройдет не на площади Минина, а на Нижневолжской набережной. Правда, увидеть его вживую смогут не многие – из-за пандемии нижегородцев призывают смотреть трансляцию по телевизору. Единственное исключение – ветераны. Для них на площади возле речного вокзала будут установлены трибуны. «Комсомолка» ведет прямую трансляцию праздничных мероприятий в День Победы 2021 в Нижнем Новгороде.

- В составе механизированной колонны по Нижнему Новгороду проедет 76 единиц различной боевой техники, - ранее рассказали в пресс-службе Северо-Западного военного округа. - Парад Победы откроет танк Т-34, за ним проследуют современные образцы военной техники. Среди них танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2 и реактивные системы залпового огня «Град». Также нижегородцы смогут увидеть самоходные артиллерийские установки САУ «Мста-С», оперативно-тактические ракетные комплексы ОТРК «Искандер-М» и бронеавтомобили повышенной проходимости «Тайфун-К», «Рысь».

Сразу после парада праздничные мероприятия начнутся во всех районах Нижнего Новгорода. Выставки, концерты, фотозоны – все это нижегородцы смогут увидеть на улицах города. Завершит День победы 2021 в Нижнем Новгороде праздничный салют. Правда, его время и место властями не разглашается из-за действующих коронавирусных ограничений.